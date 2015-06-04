القبض على أمريكية تمارس الدعارة بمصر منذ 3 أعوام.. وتعترف: أحتاج للمال

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب برئاسة اللواء مجدى موسى، من ضبط فتاة أمريكية الجنسية أثناء ممارسة الدعارة متلبسة داخل شقة مفروشة بالمعادى فى القاهرة.

كانت وردت معلومات للواء محمد ذكاء مدير النشاط الداخلى بالإدارة تفيد بإعلان فتاة أمريكية الجنسية، رغبتها فى ممارسة الجنس مقابل 800 جنيه مصرى للساعة الواحدة وإعلان تواجدها فى القاهرة على 10 مواقع إلكترونية إباحية.

وعلى الفور قام العقيد إبراهيم الطويل، بإجراء التحريات والتأكد من صحة المعلومات حول الواقعة، وكشفت التحريات قيام الفتاة البالغة من العمر 26 سنة بالاتفاق معها عن طريق أرقام الهاتف الموجودة على 10 من الموقع بشبكة الإنترنت عن طريق برامج المحادثات.

وبعد تحديد موقع الفتاة وإنهاء الإجراءات القانونية، خرجت حملة أمنية برئاسة العقيد أحمد طاهر بالاشتراك مع العقيد عصام أبو عرب، والمقدم تامر فاروق والمقدم حسن النجار والمقدم محمد حلمى والمقدم إيهاب توفيق والمقدم وليد طراف، وتم ضبط المتهمة متلبسة أثناء ممارسة الرذيلة مع شاب مقابل 800 جنيه داخل شقة مفروشة فى المعادى.

وبمواجهتها قالت إنها متواجدة فى مصر منذ 3 أعوام دون تجديد إقامة، واعترفت بممارسة الدعارة مع الرجال لاحتياجها المال خلال تواجدها فى مصر، وأشارت إلى أنها لا تملك إقامة شرعية داخل البلاد منذ فترة طويلة.

تم التحفظ على عملات مختلفة وعدد من المنشطات الجنسية للرجال والسيدات وأوقية ذكرية وهاتفين خلويين والملابس الداخلية والخارجية الخاصة بالمتهمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأرسلت المتهمة إلى نيابة المعادى برئاسة المستشار أحمد عز للتحقيق.