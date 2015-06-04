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زعيم الأغلبية بالبرلمان الألمانى: أوربا تحتاج مصر من أجل استقرار المنطقة

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زعيم الأغلبية بالبرلمان الألمانى: أوربا تحتاج مصر من أجل استقرار المنطقة زعيم الأغلبية بالبرلمان الألمانى: أوربا تحتاج مصر من أجل استقرار المنطقة

وصف فولكهارد كاودر زعيم الكتلة البرلمانية للائتلاف الحاكم فى ألمانيا عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى له اليوم الخميس، بمقر إقامته خلال زيارته الحالية لألمانيا، اللقاء بأنه "إيجابى وبناء وتم فى أجواء ودية للغاية" .

وأضاف زعيم الكتلة البرلمانية التى تضم حزبى المسيحى الديمقراطى والديمقراطى الاجتماعى، أن اللقاء تناول التطور الاقتصادى المطلوب فى والذى يعد ضرورة ملحة لدفع عملية التنمية، وقال إن المناقشات تطرقت كذلك لمشكلة المهاجرين غير الشرعيين.

وأكد البرلمانى الألمانى البارز أن مصر تعد دولة محورية لاستقرار المنطقة، وتابع: "إننى أضع ثقتى فى الرئيس السيسى.. ونحن ندعم مصر واستقرارها الذى يساعد على الاستقرار فى المنطقة ككل".

وحول الاتفاق بين ألمانيا ومصر بشأن ليبيا قال: "نحن اتفقنا أن يكون هناك مجموعة عمل مشتركة لبحث الملف الليبى والحكومات هى التى لابد أن تتحرك بشكل مكثف للوصول للحلول".. مشير إلى أن أوروبا تحتاج إلى هذا التعاون مع مصر من أجل استقرار المنطقة.

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