وزير النقل يترجل من سيارته لمساعدة سيدة انفجرت إطارات مركبتها
تَرَجَّلَ المهندس هانى ضاحى، وزير النقل، من سيارته أثناء زيارته لطريق وادى النطرون- العلمين، عندما شاهد سيدة بصحبة بناتها الثلاثة، تعطلت سيارتها على الطريق، بعد انفجار إطارين من إطارات السيارة التى كانوا يستقلونها، أثناء رحلتهم إلى العملين.إعلان - Ads إعلان - Ads
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واطمأن وزير النقل على السيدة، وأمر الوفد المرافق له بتوفير سيارة لها، وعدم تركها بالطريق وحدها، قبل حل مشكلة سيارتها، ووجهت السيدة الشكر للوزير على موقفه الإنسانى تجاهها.
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المهندس هانى ضاحى وزير النقل ينفذ سيدة انفجرت اطارات سيارتها
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وزير النقل يطمئن على السيدة
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وزير النقل يأمر الوفد المرافق بتوفير سيارة للسيدة
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وزير النقل يطلب من الوفد المرافق عدم ترك السيدة قبل حل مشكلة سيارتها المتعطلة
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السيدة شكرة الوزير على موقفه الانسانى
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