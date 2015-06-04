وزير النقل يترجل من سيارته لمساعدة سيدة انفجرت إطارات مركبتها

تَرَجَّلَ المهندس هانى ضاحى، وزير النقل، من سيارته أثناء زيارته لطريق وادى النطرون- العلمين، عندما شاهد سيدة بصحبة بناتها الثلاثة، تعطلت سيارتها على الطريق، بعد انفجار إطارين من إطارات السيارة التى كانوا يستقلونها، أثناء رحلتهم إلى العملين.

واطمأن وزير النقل على السيدة، وأمر الوفد المرافق له بتوفير سيارة لها، وعدم تركها بالطريق وحدها، قبل حل مشكلة سيارتها، ووجهت السيدة الشكر للوزير على موقفه الإنسانى تجاهها.



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المهندس هانى ضاحى وزير النقل ينفذ سيدة انفجرت اطارات سيارتها



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وزير النقل يطمئن على السيدة



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وزير النقل يأمر الوفد المرافق بتوفير سيارة للسيدة



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وزير النقل يطلب من الوفد المرافق عدم ترك السيدة قبل حل مشكلة سيارتها المتعطلة



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السيدة شكرة الوزير على موقفه الانسانى