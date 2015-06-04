المحامى المعتدى عليه بدمياط: لن أقبل بأقل من اعتذار رسمى من الداخلية

قال عماد فهمى المحامى المعتدى عليه بالضرب من نائب مأمور مركز شرطة فارسكور، إن الضابط الذى اعتدى عليه خرج من مكتبه أثناء تحريرى محضرا.

وتابع: "الضابط قال كل الناس تخرج بره مش عايز حد هنا "فقلت له هو المركز بتاعك"، فحدثت مشادة كلامية بينى وبينه، وانتهت، وأتممت تحرير المحضر، ثم توجهت إلى مكتبه بصحبة عدد من الزملاء لإنهاء الخلاف بينى وبينه قائلا: أنا مش عايز أروح وحد زعلان منى".

وأكد فى تصريحات له، الضابط قام بقذفى بالحذاء فى وجهى أثناء دخولى مكتبه، وتعرضت لإصابة بارتجاج فى المخ وجرح قطعى بالوجه 8 غرز، وتم نقلى إلى مستشفى فارسكور المركزى للعلاج.

وقال: إننى أوجه الشكر إلى هيئة النيابة العامة بدمياط على موقفها المشرف وحبس الضابط المعتدى وإحالته إلى جلسة عاجلة محبوسا، وكان رغبة جموع المحامين أن يرحل الضابط إلى الحبس مكبلا بالحديد باعتباره متهمًا ويطبق عليه القانون .

وأضاف، لن أقبل بالتنازل أو التصالح مع المتهم، وسأواصل الدفاع عن حقى ولن يرضينى غير إعلان وزير الداخلية لمؤتمر صحفى يحضره النقيب العام سامح عاشور ممثلا عن المحامين ويوجه اعتذارا رسميا عن الداخلية، وإعلان وثيقة شرف تنظم العمل بين الداخلية والمحامين لمنع تكرارهذه الأفعال مستقبلا، لأننى لا أمثل نفسى ولا يمكن أن أخرج عن قرار النقابة العامة ورأى زملائى الذين ساندونى فى محنتى.

ومن جانبه، قال ياسر أبو هندية المحامى وأمين نقابة المحامين بدمياط، إننا مستمرون فى الدفاع عن المحامى حتى النهاية، وأن النقابة بكافة أعضائها ملتزمة بقرار سامح عاشور النقيب العام بالإضراب العام يوم السبت القادم حتى إعلان موقف مجلس النقابة.

ومن ناحية أخرى، أمر المستشار إيهاب الحسينى المحامى العام لنيابات دمياط بحبس أحمد .ع نائب مأمور مركز شرطة فارسكور المتهم بالتعدى على المحامى أربعة أيام على ذمة التحقيقات وإخلاء سبيل المحامى بكفالة 200 جنيه.

وقال المحامى العام لنيابات دمياط، أن النائب العام المستشار هشام بركات أمر بإحالة الضابط والمحامى للمحاكمة العاجلة، الأحد المقبل، أمام محكمة جنح فارسكور.

وأحيل الضابط بتهم استعمال القسوة والعنف مع المحامى وذلك بعد اعترافه بارتكاب الواقعة .

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