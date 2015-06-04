أخبار عاجلة

فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية -
فيديو| وكيل النقابة: المحامية صفعتني على وجهي لما قولتلها أنتي «ست مستفزة» -
«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

أم تتهم ممرض بالتسبب في وفاة ابنتها بمستشفى ملوي بالمنيا

Google+ Print
أم تتهم ممرض بالتسبب في وفاة ابنتها بمستشفى ملوي بالمنيا أم تتهم ممرض بالتسبب في وفاة ابنتها بمستشفى ملوي بالمنيا

أتهمت ربة منزل بالمنيا، ممرض بالتسبب في وفاة ابنتها بمستشفى ملوي العام.

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوي، مدير أمن المنيا، إخطاراً من العميد أحمد موسى، مأمور قسم شرطة ملوي، بورود إشارة من المستشفى العام بوفاة الطفلة “فرحة مجدي عبد الحفيظ” 5 سنوات، ومقيمة بقرية ديروط أم نخلة- بدائرة المركز، والمحجوزة بالمستشفى العام، تمهيداً لإجراء عملية إستئصال اللوزتين لها.

وبالإنتقال وسؤال والدتها “فاطمة عبد التواب عبد الحميد” 30 سنة، ربة منزل ومقيمة بنفس القرية، إتهمت “عفيفي.ف.ع” 42 سنة، ممرض بقسم الجراحة بمستشفي ملوي، ومقيم بقرية إتقا- بدائرة المركز، بالتسبُب في وفاة ابنتها لقيامه بحقنها بعقار طبي لايتناسب مع حالتها الصحية.
> وبضبط الممرض ومواجتهه قرر قيامه بحقن الطفلة المتوفاة بعقار طبي بقصد معالجتها،إثر ذلك كُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا