أم تتهم ممرض بالتسبب في وفاة ابنتها بمستشفى ملوي بالمنيا

أتهمت ربة منزل بالمنيا، ممرض بالتسبب في وفاة ابنتها بمستشفى ملوي العام.

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوي، مدير أمن المنيا، إخطاراً من العميد أحمد موسى، مأمور قسم شرطة ملوي، بورود إشارة من المستشفى العام بوفاة الطفلة “فرحة مجدي عبد الحفيظ” 5 سنوات، ومقيمة بقرية ديروط أم نخلة- بدائرة المركز، والمحجوزة بالمستشفى العام، تمهيداً لإجراء عملية إستئصال اللوزتين لها.

وبالإنتقال وسؤال والدتها “فاطمة عبد التواب عبد الحميد” 30 سنة، ربة منزل ومقيمة بنفس القرية، إتهمت “عفيفي.ف.ع” 42 سنة، ممرض بقسم الجراحة بمستشفي ملوي، ومقيم بقرية إتقا- بدائرة المركز، بالتسبُب في وفاة ابنتها لقيامه بحقنها بعقار طبي لايتناسب مع حالتها الصحية.

> وبضبط الممرض ومواجتهه قرر قيامه بحقن الطفلة المتوفاة بعقار طبي بقصد معالجتها،إثر ذلك كُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها.