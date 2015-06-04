التعليم الإبتدائي بالمنوفية ترفض تأشيرات المحافظ فوق الكثافة

أكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية، أن إدارة التعليم الإبتدائي بالمديرية رفضت جميع التأشيرات الموقعة من محافظ المنوفية الدكتور هشام عبد الباسط بالموافقة على دخول عدد من التلاميذ لصفوف الـ”كى جى” والابتدائى فوق الكثافة بالنسبة المقررة له قانونا 10 % طبقا للقرار الوزاري.

وأكد الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية أن وكيل الوزارة أطلعه على الأمر بشأن طلبات دخول المدارس فوق الكثافة بشكل مبالغ فيه منذ الأعوام السابقة، مما أدى لفتح فصول بمدراس على حساب العملية التعليمية وانتظامها وطالبه باتخاذ كافة الإجراءات للمحافظة على سير العملية التعليمية.