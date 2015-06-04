ضبط 3 من عناصر الإخوان للتحريض على العنف بأسوان

تمكنت حملة من مباحث أسوان ومباحث الأمن الوطني من ضبط 3 من عناصر الإخوان المتهمين بالمشاركة فى المظاهرات وإثارة الشغب والتحريض على العنف، وتم ضبط كلا من : المدعومحمود محمد إبراهيم -32 سنة- فني ميكانيكي بشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء ومقيم السيل الريفي- قسم ثان أسوان، والمدعو سيد حسن عبد العال- 40 سنة- فني كهرباء بذات الشركة ومقيم بهريف- مركز أسوان، والمدعو محمد موسي محمد -45 سنة -عامل أمن بشركة كيما ومقيم كيما- قسم ثان أسوان.

تحرر المحضر رقم (3653) إداري قسم أول أسوان لسنة 2015م وجاري العرض على النيابة العامة.