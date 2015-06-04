تأجيل محاكمة منى عراقى بتهمة إذاعة أخبار كاذبة عن حمام باب البحر لجلسة 17 سبتمبر

قررت محكمة جنح مصر القديمة برئاسة المستشار محمد الشرقاوى تأجيل محاكمة الإعلامية منى عراقي مقدمة برنامج “المستخبى” وطارق نور صاحب قناة “القاهرة والناس” بتهمة السب والقذف ونشر وإذاعة أخبار كاذبة تخص القضية المعروفة إعلاميا بـ”حمام باب البحر” إلى 17 سبتمبر المقبل للاطلاع على المستندات.

جدير بالذكر أن النيابة وجهت لعراقي تهمة السب والقذف وإذاعة أخبار كاذبة والطعن في الأعراض بمتهمى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”حمام باب البحر” المتهم فيها 26 شخصًا بممارسة أعمال الفجور وحصلوا على البراءة في 12 يناير الماضى من محكمة جنح الأزبكية وتم تأييد الحكم أمام محكمة الاستئناف وبعد براءة المتهمين أقاموا دعوى سب وقذف أمام المحكمة لمطالبة مقدمة البرنامج بتعويض مادى لما بدر منها من تشويه لسمعة المتهمين في القضية بعد حصولهم على البراءه.