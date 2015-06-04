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«محلب» يوجه بضرورة وقف الصرف الصحي والزراعي على البحيرات المرة

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«محلب» يوجه بضرورة وقف الصرف الصحي والزراعي على البحيرات المرة «محلب» يوجه بضرورة وقف الصرف الصحي والزراعي على البحيرات المرة

إبراهيم محلب

عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم الخميس، لمناقشة اتخاذ التدابير اللازمة لوقف الصرف، سواء الصحي أو الزراعي الذي يبلغ 95% من الصرف القائم على البحيرات المرة، بحضور وزراء التنمية المحلية، الإسكان، الري، الزراعة، ومحافظي السويس والإسماعيلية، ورؤساء بعض الجهات المعنية.

في بداية الاجتماع أكد رئيس الوزراء ضرورة المضي في تنفيذ عدد من المشروعات التي تسهم في وقف الصرف على البحيرات المرة، للحفاظ على توازن نسبة الملوحة في البحيرات.

وأوضح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأنه تمت الموافقة على عدد من المقترحات التي طرحها وزير الري، خلال الاجتماع، بهدف الحفاظ على درجة الملوحة في البحيرات المرة، وتقليل نسبة التلوث وتحسين نوعية المياه بها.

وأشار إلى أنه من الإجراءات التي تمت الموافقة عليها، تحويل تصرفات مجموعة مصارف شندورة لتغذية ترعة الشلوفة “مشروع شباب الخريجين بزمام 12500 فدان غرب السويس” بتكلفة إجمالية نحو 7 ملايين جنيه، منها مليونا جنيه لإعادة تأهيل المصارف، ليصبح المصب عند تقاطع مصرف غرب شندورة القبلي، مع ترعة الشلوفة، إضافة إلى 5 ملايين جنيه لإنشاء محطة رفع بمشتملاتها.

وأضاف القاويش، أن رئيس الوزراء، وافق أيضا على مقترح تحويل تصرفات مجموعة مصارف “جنيفة”، لتغذية ترعة “كبريت” بتكلفة إجمالية نحو 9 ملايين جنيه، منها نحو مليوني جنيه لإعادة تأهيل المصارف، وتغيير الانحدارات، إضافة إلى 7 ملايين جنيه، لإنشاء محطة رفع بمشتملاتها، مع التأكيد على سرعة الانتهاء من محطة صرف صحي فايد بنهاية يونيو الجاري.

وشدد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع على أهمية الالتزام بجميع الاشتراطات البيئية لمشروعات الاستزراع السمكي على قناة السويس، كما تمت الإشارة إلى أن وزارة البيئة وقعت بروتوكولا مع هيئة قناة السويس لمتابعة تنفيذ كل الاشتراطات البيئية في المشروعات المنفذة بالقناة.

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