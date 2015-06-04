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بالصور.. محافظ الأقصر يبحث التعديات على نهر النيل والأراضي الزراعية

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بالصور.. محافظ الأقصر يبحث التعديات على نهر النيل والأراضي الزراعية بالصور.. محافظ الأقصر يبحث التعديات على نهر النيل والأراضي الزراعية

بحث محمد بدر، محافظ الأقصر مع وفد من مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار ورؤساء المدن، ومسئولى إدارة حماية النيل خطة المحافظة لإزالة التعديات على النيل والترع والمصارف والأراضي الزراعية.

وقال مسئول حماية النيل إنه تم تنفيذ ما يزيد عن 222 قرار إزالة للتعديات على النيل، والتي كان اغلبها بمدينتي إسنا وأرمنت خلال الفترة من 23 أبريل وحتى 9 مايو الماضي، حيث تم تنفيذ القرارات بالتنسيق ما بين إدارة حماية النيل والشرطة ورؤساء المدن.

وأكد بدر على أهمية تحرى الدقة فى إعداد التقارير الخاصة بتوصيف التعديات وحصرها، لوفد مركز المعلومات مشدداً على أنه لا أحد فوق القانون .

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