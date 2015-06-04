تعليم أسيوط: تجهيز 64 إستراحة للمشاركين فى امتحانات الثانوية العامة

قال عبد الفتاح أبو شامة وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إن مديرية التربية والتعليم بأسيوط انتهت من تجهيز 64 استراحة خاصة بمراقبى وملاحظى ورؤساء لجان امتحانات شهادات الثانوية العامة بجميع مراكز المحافظة، بإجمالى عدد أسرة أكثر من 7000 سرير، بينهم 2720 سريرا فى 24 استراحة بمدينة أسيوط، والباقى فى 40 استراحة منتشرة بمختلف مراكز المحافظة.

وأضاف أبو شامة، أن جميع الاستراحات تحت الحراسة الأمنية والرعاية الكاملة ومجهزة بكل سبل المعيشة، لتوفير كل سبل الراحة للمراقبين باللجان داخل المحافظة، وروعى أن تكون الاستراحات قريبة من مواقع لجان الامتحانات، مشيرا إلى أن جميع الاستراحات الخاصة بالمراقبين ورؤساء اللجان للثانوية العامة بجميع المراكز والمدن تم إعدادها إعدادا جيدا، حيث تم توفير جميع الإمكانيات للمراقبين بهذه الاستراحات من الكهرباء والإنارة ووجود ثلاجة وتليفزيون لتوفير الجو المناسب لهم حسب الإمكانبات المتاحة.

ومن جانبه، قال محمد عبد المطلب المشرف العام على الاستراحات، بأنه تم تصنيع 1020 "ملاية" سرير جديدة بمعرفة مدرسة أسيوط الثانوية الفنية بنات من مشروع رأس المال، كما تم إصلاح 25ثلاجة، وإعادة تصنيع 200سرير بمعرفة مدرسة أسيوط الثانوية الميكانيكية.

يذكر أن عدد الملاحظين المشاركين فى أعمال المراقبة على الامتحان بلغ 2794 ملاحظا، وعدد المقدرين بلغ 9652 .

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