مدير أمن الشرقية: خطة محكمة بالتنسيق مع الجيش لتأمين لجان الثانوية العامة

أكد اللواء مليجى فتوح مليجى، مدير أمن الشرقية، أن مديرية أمن الشرقية وضعت خطة أمنية بالتنسيق مع القوات المسلحة، لتأمين امتحانات الثانوية العامة.

وأضاف "مليجى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، اليوم الخميس، أن مدرعات الأمن المركزى سوف تتمركز أمام العديد من اللجان، فضلا عن تواجد خدمات نظامية ومباحثية من الضباط لتأمين الامتحانات.

يذكر أنه يؤدى امتحانات الشهادة الثانوية بالشرقية 33 ألفًا و214 طالبًا وطالبة، منهم 13956 بقسم "علمى علوم"، و3976 "علمى رياضة"، و12888 فى القسم الأدبى، و101 طالب بالنظام القديم، موزعين على 97 لجنة وستبدأ الامتحانات يوم السبت المقبل 6 يونيو وتنتهى فى 30 يونيو.