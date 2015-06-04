أخبار عاجلة

فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية -
فيديو| وكيل النقابة: المحامية صفعتني على وجهي لما قولتلها أنتي «ست مستفزة» -
«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مدير أمن الشرقية: خطة محكمة بالتنسيق مع الجيش لتأمين لجان الثانوية العامة

Google+ Print
مدير أمن الشرقية: خطة محكمة بالتنسيق مع الجيش لتأمين لجان الثانوية العامة مدير أمن الشرقية: خطة محكمة بالتنسيق مع الجيش لتأمين لجان الثانوية العامة
أكد اللواء مليجى فتوح مليجى، مدير أمن الشرقية، أن مديرية أمن الشرقية وضعت خطة أمنية بالتنسيق مع القوات المسلحة، لتأمين امتحانات الثانوية العامة.

وأضاف "مليجى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، اليوم الخميس، أن مدرعات الأمن المركزى سوف تتمركز أمام العديد من اللجان، فضلا عن تواجد خدمات نظامية ومباحثية من الضباط لتأمين الامتحانات.

يذكر أنه يؤدى امتحانات الشهادة الثانوية بالشرقية 33 ألفًا و214 طالبًا وطالبة، منهم 13956 بقسم "علمى علوم"، و3976 "علمى "، و12888 فى القسم الأدبى، و101 طالب بالنظام القديم، موزعين على 97 لجنة وستبدأ الامتحانات يوم السبت المقبل 6 يونيو وتنتهى فى 30 يونيو.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي تمارس رياضة اليوجا مع بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي "

السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي تمارس رياضة اليوجا مع بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي "

السفيرة عزيزة - بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " ... ما هي رياضة اليوجا وما هي فوائدها

السفيرة عزيزة - بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " ... ما هي رياضة اليوجا وما هي فوائدها

خالد عبد العزيز: لا يوجد في العالم وزير رياضة يحل مجلس إدارة منتخب

خالد عبد العزيز: لا يوجد في العالم وزير رياضة يحل مجلس إدارة منتخب

وزير الرياضة يعلن رسميًا حضور الجماهير للمباريات الأفريقية

وزير الرياضة يعلن رسميًا حضور الجماهير للمباريات الأفريقية