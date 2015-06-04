بالصور.. وضع السم داخل البطيخ أحدث طرق مكافحة "الغربان" فى السويس

شن العميد علاء إسماعيل رئيس حى فيصل، والدكتور سيد قاعود بكلية الزراعة بجامعة قناة السويس والمدير التنفيذى بالاتحاد العربى لحماية الحياة البرية، حملة مكافحة الغربان المنتشرة بشوارع بورتوفيق بحى السويس وبعض شوارع فيصل، من خلال تجربة جديدة بوضع السموم داخل ثمرة البطيخ.

جانب من الحملة

>وأشار بيان صادر عن ديوان عام المحافظة، ظهر اليوم، إلى أن الدكتور سيد قاعود أكد أن الحملة بمنطقة بورتوفيق وفيصل أثبتت نجاحها، وأدت إلى القضاء على عدد كبير من الغربان، مؤكدا استمرار الحملة بالتعاون مع محافظة السويس.

الغربان فى بور توفيق



>

جانب من اصطياد الغربان



>

غراب يتناول الاكل المسموم



>

غراب يطير بعد التقاط الاكل



>

الغرباء تطير بسماء بور توفيق



>

جانب من الحملة