محافظ بنى سويف يوزع 600كرتونة مواد غذائية على الأسر الفقيرة قبل شهر رمضان

وزع المستشار محمد سليم، محافظ بنى سويف، 600 كرتونة مواد غذائية على الأسر الفقيرة بقرية سدس التابعة لمركز ببا جنوب المحافظة، بالتنسيق مع القوات المسلحة، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، واستمع إلى شكاوى المواطنين واعداً بحلها، كما تفقد حجرات الكشف والملاحظة وطب الأسرة والأسنان والصيدلية بالوحدة الصحية.

كما استمع المحافظ إلى مطالب الأهالى والخاصة بتطوير الوحدة الصحية لتحسين مستوى الخدمة الصحية، وكلف المحافظ وكيل وزارة الصحة ورئيس مدينة ببا بدراسة هذه المطالب والوقوف على احتياجات الوحدة الصحية، بالتنسيق مع ممثلين عن أهالى القرية، تمهيدا لدعم الوحدة باحتياجاتها الطبية والعلاجية اللازمة لتقديم خدمة صحية جيدة للمواطن.

جاء ذلك خلال زيارته لمركز ومدينة ببا، يرافقه محمود المغربى رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة، وتفقد أقسام (الطوارئ، والاستقبال، وبنك الدم، والحضانات، وقسم الأشعة) بمستشفى ببا المركزى، وتابع مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين واطمأن على سير العمل وانتظام الأطباء وأطقم التمريض.

وكلف سليم وكيل وزارة الصحة الدكتور ومدير المستشفى بالوقوف ميدانيا على احتياجات المواطنين الصحية، بعد استماعه لمطالب وشكاوى بعض المترددين على المستشفى، كما زار المحافظ مركز شباب القرية لمتابعة تجهيزاته وتوفير كافة متطلباته لاستفادة الشباب والنشء منه، خاصة مع بداية الإجازة الصيفية، مؤكدا ضرورة الحفاظ عليه، وإجراء الصيانة اللازمة له بصفة دورية.



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محافظ بني سويف ورئيس المدينة في جولة بمركز ببا



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المحافظ يستمع لشكاوي المواطنين



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سليم يتفقد المستشفي المركزي



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المحافظ يزور مركز شباب قرية