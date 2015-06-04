الإعدام لـ 4 متهمين بخطف طالب جامعي وقتله بقنا

قضت محكمة جنايات نجع حمادي برئاسة المستشار جابر يوسف المراغي، وعضوية المستشارين عبدالعزيز فاروق، ومحمد عزت، وأمانة سر محمد عبدالعزيز جمعة، وأبو المعارف عبدالشافي اليوم “الخميس” بالإعدام شنقًا لـ 4 متهمين بخطف طالب جامعي وقتله.

> تعود أحداث القضية إلى شهر نوفمبر 2013، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالعثور على جثة شاب بمركز أبو تشت، وتبين من تحريات المباحث أن الجثة لشاب يدعى ” نور .م.ع “20 سنة- طالب، و مقيم بمركز البلينا بمحافظة سوهاج، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلاً من ” طارق. ر. ع ” 33 سنة- تاجر ذهب، و”عبد الرحيم. خ .ع “25 سنة- طالب، ومقيمان بالبلينا، و”علي. ر . ص ” 24 سنة- سائق، وشقيقه “حمدي ” عاطل، مقيمان بمركز أبوتشت. حيث قاموا بخطف المجني عليه واستدرجوه إلى أحد الأماكن النائية، وسرقوه بعد أن قاموا بشل حركته، وقاموا بخنقه بقطعة قماش وفروا هاربين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين في القضية التي حملت رقم 7869 لسنة 2014 جنايات أبوتشت، والمقيدة برقم 1127 كلي قنا، وقررت محكمة جنايات نجع حمادي، بالإعدام شنقًا للمتهمين بعد أن حصلت على الإذن الشرعي من فضيلة المفتي.