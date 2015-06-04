رجال الأعمال الألمان لـ«السيسي»: مصر شريك اقتصادي مهم لألمانيا

عرض الرئيس عبد الفتاح السيسي، فرص الاستثمار في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وفي صناعة الخدمات بمصر، على المستثمرين الألمان.

وكان رد فعل الشركات الألمانية إيجابيًا، وأكدوا مساندتهم لمصر وثقتهم في مستقبل الاقتصاد المصري ونهضته.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس، مع كبار رجال الأعمال والمستثمرين الألمان في مقر إقامته في برلين في إطار زيارته الحالية لألمانيا، فضلاً عن حضور عدد كبير من الشركات اجتمع مع الرئيس كان على رأسهم، شركة “ديزل جروب” وشركة السياحة “توي” و”مريدس دايملر” و”دويتش بنك”، و”هيرنكنشت” للأنفاق، بالإضافة إلى مجموعة من أكبر الشركات الصناعية والتجارية الألمانية العاملة في ألمانيا والمهتمة بالشأن المصري.

وقال رئيس شركة “هيرنكنشت” المهندس مارتن هيرنكنشت: “إن هناك تعاونًا مع مصر في معدات البناء والأنفاق، خصوصًا وأننا نعمل مع مصر في مشروع محور قناة السويس الجديدة”.

وأضاف أن لقاءات الرئيس كانت إيجابية للغاية، وتم الاتفاق على عدة محاور للتعاون، وتابع: “إننا نعمل مع مصر منذ 20 عامًا وقمنا بإنشاء محطة الأنفاق في القاهرة ولدينا تعاملات أخرى مستقبلية مع مصر”.

وقال: “إننا وقَّعنا عقدًا مع مصر لإنشاء مشروع لتوريد معدات البناء من شأنه أن يكون هناك أنفاق أسفل قناة السويس تربط سيناء بمحافظات القناة”، مؤكدًا أن هذا التعاقد سيكون بين الشركات الألمانية والمصرية، ومن المقرر أن يتم تكثيف التعاون في المستقبل.

وأكد المتحدث باسم شركة “سيمنس” فيليب أرنست: إن التعاون بين الشركة والحكومة المصرية يعد تعاونًا مهمًا بالنسبة لشركة سيمنس والحكومة المصرية في إطار التطورات والتغيرات الاقتصادية، وأن ذلك يأتي ذلك في إطار التعاون الثنائي الاقتصادي بين البلدين والذي يصب من أجل الشعب والمواطن المصري وتوفير فرص عمل للمواطنين.

وأكد أن مصر شريك اقتصادي مهم لألمانيا وقال: “نحن سعداء بالتعاون مع مصر وسيكون هناك مزيد من التعاون في المستقبل”.