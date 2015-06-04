إزالة 30 حالة تعدي على الأراضى الزراعية بسوهاج‎

كثفت محافظ سوهاج حملات الازالة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كافة التعديات الواقعة علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة فقد اسفرت الحملات المكبرة عن إزالة عدد 30 حالة تعدي .

> حيث قامت الوحدات المحلية لمراكز البلينا والمنشاة وأخميم وساقلتة بالاشتراك مع مديرية الزراعة بسوهاج وشرطة المسطحات المائية بالمحافظة وبتأمين من قوات الأمن ومعدات الوحدات المحلية بعمل حملات مكبرة اسفرت عن تنفيذ إزالات لعدد 30 حالة تعدي علي الاراضي الزراعية حيث تمت إزالة عدد 15 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية ناحية مركز البلينا ، وإزالة عدد 8 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية ناحية مركز المنشاة ، وكذلك إزالة عدد 5 حالات تعدي علي الاراضي الزراعية ناحية مركز أخميم ، وإزالة عدد حالتين ناحية مركز ساقلتة.

> وشدد المحافظ علي المتابعة المستمرة لظاهرة التعديات علي الاراضي الزراعية وأملاك الدولة بسوهاج وتكثيف الحملات بنواحي مراكز ومدن المحافظة للقضاء علي تلك الظاهرة والحفاظ علي الرقعة الزراعية وأملاك الدولة .