25 يونيو.. الحكم على الملكة«شاهي» لإدارتها أكثر من 80 موقعا إباحيا

قررت محكمة جنح العجوزة، برئاسة المستشار محمد فتحي، وبحضور أحمد عبد الفتاح ممثل للنيابة، وسكرتارية سامي خلف، حجز محاكمة طالبة تقوم بإدارة أكثر من 80 موقعا إباحيا، وكذلك بيع الألعاب الجنيسة عن طريق الإعلان عنها عبر مواقع الإنترنت واليوتيوب، بتهمة إدارة مواقع إباحية، وإساءة استخدام وسائل الاتصال، والتحريض على الفسق والفجور، لجلسة 25 يونيو الجارى للحكم.

تم ضبط المتهمة، التي تطلق على نفسها اسم “الملكة شاهي أسطورة الجنس السادي”، وتقوم ببيع الألعاب الجنسية عن طريق الإعلان عن نفسها عبر مواقع الإنترنت واليوتيوب، وهي طالبة جامعية بالفرقة الثالثة في كلية التجارة، ولها قناة على “اليوتيوب”، وأنشأت أكثر من 80 موقعا إباحيا، باسم الملكة شاهي، كما أنها تقوم بتعليم الزبائن الجنس السادي مقابل 1500 جنيه في الساعة الواحدة.

وتم ضبط المتهمة وهي متلبسة ببيع بعض الأعضاء التناسلية الصناعية لأحد الزبائن، وتم إحالتها للنيابة التي أصدرت قرارها بإحالتها للمحاكمة.