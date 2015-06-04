الصحة : صرف علاج السوفالدي لـ 1500 مريض بأسيوط

قال الدكتور أحمد أنور وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إن مديرية الصحة انتهت من توقيع الكشف الطبي علي 25 ألف مريض من مرضي الفيروسات الكبدية منذ أن تم فتح باب تسجيل المرضى على موقع الشبكة القومية لمكافحة الفيروسات الكبديةwww.nccvh.org.eg منذ شهر سبتمبر الماضي ومازالت مستمرة حتى الآن.

> وأضاف أن المرضى الذين تم توقيع الكشف الطبى عليهم ليسوا من محافظة أسيوط فقط، وإنما أيضاً من محافظة سوهاج نتيجة لكثرة أعداد المرضى بوحدة كبد سوهاج .

> وأعلن وكيل الوزارة أنه تم صرف علاج سوفالدي لـ 1500مريض من جملة من تم توقيع الكشف الطبى عليهم .

> وأضاف “أنور” أنه يتم توقيع الكشف علي 300 مريض يومياً منوهاً انه تم فصل مرضي التأمين الصحي عن الوحدة منذ 15 ديسمبر علي أن يتم استكمال ملفات المرضي الذين تم الحجز لهم قبل هذا التاريخ مشيرا إلي انه تم إرسال أخر ملف تأمين صحي للجنة القومية بالقاهرة منذ شهر مايو علي أن يتم إرسال المرضي الذين لم يتم استكمال ملفاتهم إلي التأمين الصحي مباشرة لاستكمال الملفات طبقاً لتعليمات اللجنة القومية والتأمين الصحي.

> وقال وكيل الوزارة إنه جاري استخراج قرارات علاج علي نفقة الدولة لحوالي 1000 قرار ولكن لم يتم استلامهم من اللجنة القومية بالقاهرة، مضيفاً أن عدد المرضي الذين تم علاجهم نهائياً حوالي 300مريض وجاري متابعتهم لمعرفة مدى استجابتهم للعلاج وما هي النتائج من تطبيقه عليهم.