حزام للحامل.. إكسسوار لإطلالة مميزة

الأحزمة الرفيعة تساعد على تعزيز جمال مظهرك أثناء الحمل وتمنحك إطلالة مليئة بالأنوثة والرقة، خاصة عند ارتدائها أسفل الثدي مباشرة. لذا لا تهملي الحزام كعنصر أساسي في إكسسواراتك أثناء الحمل؛ لأنَّه يضفي على شكلك وإطلالتك مزيداً من الأناقة والتألق،

يجب أن تختاري الأحزمة المناسبة لشكل بطنك.«سيدتي وطفلك» التقت بمصممة الأزياء السعوديَّة، هيفاء فهد، لتقدِّم لك نصائح مهمَّة عند اختيارك فستان الحمل، وكيف يمكنك تزيينه بلمسة بسيطة عند وضعك للحزام.

• نصائح مهمة للحامل الأنيقة

ـ قومي بربطه إما أسفل البطن البارز، أو تحت الثديين مباشرة.

ـ إذا كنت ترتدين فستاناً فإنَّ عليك اختيار حزام رفيع يتم ارتداؤه أسفل الثديين مباشرة.

ـ إذا كنت ترتدين إحدى البلوزات الطويلة فيمكنك ارتداء الحزام أسفل البطن مباشرة.

ـ أغلب الأزياء المخصصة للحوامل تكون سادة من دون أي نقوش، ولذلك يجب عليك تغيير مظهرها عن طريق الأحزمة، فهي تحدد الشكل الخارجي لجسمك.

ـ أفضل الاختيارات هي الأحزمة الرفيعة المطاطيَّة؛ لأنَّها ستساعدك في تغيير مظهرك، وفي الوقت نفسه ستعطيك الراحة التي تريدينها خلال الحمل.

ـ جربي أن تستفيدي من التنانير القديمة، وحوليها لتنانير حمل عند إضافة الحزام لها، فهي تزيد من مظهرك الأنيق ويفضل لف الحزام أعلى البطن مع رفع التنورة لأعلى وإدخال القميص أو الثوب العلوي داخل التنورة، فيبدو مظهرك في النهاية وكأنك ترتدين فستان حمل أنيقاً.