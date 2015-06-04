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رئيس الأركان اليونانى يزور آثار الهرم ويبدى إعجابه بعظمة القدماء المصريين

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رئيس الأركان اليونانى يزور آثار الهرم ويبدى إعجابه بعظمة القدماء المصريين رئيس الأركان اليونانى يزور آثار الهرم ويبدى إعجابه بعظمة القدماء المصريين
أبدى الفريق أول ميخائيل كوستراكوس رئيس هيئة الاركان العامة اليونانية إعجابه وإنبهاره بعظمة بناء الاهرامات وبجمال الحضارة المصرية القديمة ..متعجبا من انه لم يزر اهرامات الجيزة من قبل بالرغم من أن بين واليونان بحر فقط ، ويأتى السائحون من آخر بلاد العالم لمشاهدتها .

وأشار المركز الإعلامى لمنطقة آثار الهرم إلى أن رئيس هيئة الاركان العامة اليونانية وقرينته والوفد المرافق له قاموا صباح اليوم بزيارة منطقة أثار الهرم ،والتى استمرت لمدة ساعتين ،بدءا من الهرم الأكبر ومنطقة البانوراما وأبوالهول وقام بمرافقة الوفد أشرف محي كبير مفتشي الزيارات الخاصة والثقافية الذى قدم شرحا وافيا للمنطقة وتاريخها.

وأكد المركز أن زيارة منطقة الأهرامات تأتى دائما فى مقدمة أولويات الشخصيات والوفود السياسية من جميع دول العالم لما تتمتع به المنطقة من شهرة ومكانة عالمية.

وكان الفريق اول ميخائيل كوستراكوس رئيس هيئة الاركان العامة اليونانية قد وصل إلى القاهرة منذ يومين.
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مصر 365

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