ضبط 6 قطع سلاح ناري في حملة أمنية بسوهاج‎

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، حملة أمنية مكبرة استهدفت حائزي الأسلحة النارية الغير مرخصة والذخائر، وذلك بإشراف اللواء إبراهيم صابر، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ،وقيادة العميد أسعد الذكيري، مدير إدارة المباحث الجنائية.

وأسفرت الحملة عن تمكن الرائد محمود الشريف، رئيس مباحث مركز شرطة سوهاج، والرائد أحمد طلعت معاون المباحث من ضبط الأتي : “بندقية ألية مطموسة الأرقام و6 طلقات حية حيازة المتهم “محمد فريد عبد الرزاق” 57 سنة- مدرس، ومقيم الرياينه المعلق – مركز طما، وبندقية ألية و13 طلقة حية، حيازة المتهم”عماد الدين صلاح محمد” 37 سنة- عامل، ومقيم السوالم – مركز طهطا، و بندقية ألية، حيازة المتهم “محمد عبد العزيز سيد” 26 سنة- حاصل على دبلوم، ومقيم مركز جهينة، و طبنجة حلوان عيار 9 مم بحوزة المتهم “خليفة أبو رحاب منازع” 93 سنة- عامل، ومقيم الجبيرات – مركز طهطا، و فرد خرطوش محلي الصنع حيازة المتهم”حازم صلاح حمدي” 29 سنة- عاطل، ومقيم شارع الجيارين ساحل طهطا- بندر طهطا ،و فرد خرطوش محلي الصنع، و5 طلقات حية حيازة المتهم “سيد رضوان عبدالحميد” 55 سنة- مزارع، ومقيم جهينة الغربية .

وتم تحرير المحاضر اللازمة، وجاري العرض على النيابة العامة للتصرف .