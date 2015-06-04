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بالصور…محافظ القاهرة : الإنتهاء من أعمال تجديد وترميم نفق شبرا قبل بداية شهر رمضان

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بالصور…محافظ القاهرة : الإنتهاء من أعمال تجديد وترميم نفق شبرا قبل بداية شهر رمضان بالصور…محافظ القاهرة : الإنتهاء من أعمال تجديد وترميم نفق شبرا قبل بداية شهر رمضان

طالب  الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة  مدير مديرية الطرق وشركة المقاولات المنفذة لأعمال تجديد وترميم ورفع كفاءة نفق شبرا بضرورة  الانتهاء من أعمال التطوير بالنفق قبل بداية شهر رمضان المعظم ، ومضاعفة معدل الانجاز طبقاَ للجدول الزمنى المحدد نظراَ لأهميته فى الحركة المرورية للسيارات ومنعاَ لحدوث اى تكدس او ازمات مرورية بالمنطقة .

وأشار المحافظ أن الخطة التى تنتهجها المحافظة لتجديد ورفع كفاءة كافة انفاق القاهرة تسير على قدم وساق للانتهاء من اعمال التطوير والترميم طبقاَ للجدول الزمنى المحدد بما يحقق عودة المظهر الحضارى لشوارع العاصمة والسيولة المرورية المرجوة ، وخاصة نفق شبرا وتشمل اعمال التطوير ازالة الدهان التالف لأعمدة وسقف النفق ومحارتها مرة اخرى ، وتركيب رخام جديد بالحوائط والمشايات وإحلال وتجديد وصلات الكهرباء بالأعمدة والأرضيات وتغيير ماسورة المياه وتركيب بلاط جديد للأرضيات والمشايات ودرج سلم المشاية مع دهان كامل للبلدورات وحوائط وأسقف وأعمدة النفق الداخلية ، كما يشمل التجديد رفع كفاءة الانارة بكشافات ذات مستوى اضاءة حديث .

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