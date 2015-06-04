ضبط 6 من القيادات الوسطى للإخوان.. و16 من لجان العمليات النوعية

واصلت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية جهودها لملاحقة وضبط العناصر الإرهابية وتحقيق الأمن والاستقرار فى الشارع المصرى.

وأسفرت الجهود فى إطار المتابعات الأمنية المكثفة وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية المقننة التى تستهدف القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان الإرهابى والموالين لهم والمتهمين فى قضايا التعدى على المنشآت العامة والخاصة والمشاركين فى الأعمال العدائية والتحريض عليها على مستوى محافظات الجمهورية، عن ضبط 6 من تلك العناصر.

وفى مجال إجهاض مخططات وتحركات أعضاء لجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان الإرهابى، والتى تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت الهامة والحيوية عن ضبط 16 من أعضاء تلك اللجان بعدد من المحافظات.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من خلال تنفيذ حملات مكثفة على مستوى بعض المحافظات من ضبط 10 من العناصر المتطرفة المطلوب ضبطهم على ذمة قضايا، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال جميع العناصر الإرهابية والعرض على النيابات المختصة لتولى التحقيق.