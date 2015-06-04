رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى: علاج مرضى التصلب العصبى المتناثر مجانا

قال الدكتور على حجازى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى إنه سيتم علاج مرضى التصلب العصبى المتناثر "إم إس" والواقعين تحت مظلة التأمين الصحى مجانًا فى مستشفيات التأمين الصحى.

وأوضح حجازى، فى تصريحاتٍ خاصة على هامش المؤتمر الأول لمرضى التصلب العصبى المتناثر المنعقد بالقاهرة، أن عدد المرضى المصابين بالتصلب العصبى المتناثر والتابعين للتأمين الصحى بلغ 1076 مريضا، مشيرا إلى أن التكلفة الفعلية لعلاج كل مريض مازالت تحت الدراسة.

وأضاف أن الهيئة أنفقت 64.5 مليون جنيه على علاج مرضى الـ"إم إس"، بنسبة 75% من تكلفة العلاج، قبل أن يصدر قرار علاجهم مجانا، موضحًا أنه بدءًا من 10 يونيو الجارى، سيتم إدخال بروتوكول علاج مرضى فيروس سى باستخدام عقار أوليسيو مع السوفالدى.

وأشار الدكتور على حجازى إلى أن التأمين الصحى تكلف ما يقرب من 260 مليون جنيه لعلاج الالتهاب الكبدى الوبائى (سى)، مؤكدا أنه لم يتم تحديد ميزانية ثابتة لعلاج مرضى فيروس سى.

شارك فى المؤتمر، أساتذة المخ والأعصاب بجامعة القاهرة، ورئيس اللجنة العامة للتصلب المتناثر بالتأمين الصحى، الدكتور طارق توفيق رئيس الجمعية المصرية للتصلب المتناثر، والدكتور ساهر هاشم، أستاذ المخ والأعصاب مؤسس الجمعية المصرية للتصلب المتناثر، والدكتور فاروق طلعت، نائب رئيس الجمعية، ونخبة من أساتذة واستشارى المخ والأعصاب.

- بالصور.. خلال مؤتمر"كارديو الكس15" بالإسكندرية.. الإعلان عن صمامات جديدة تمتص داخل الجسم بعد أداء مهامها.. وإمكانية تصوير القلب بجهاز "الايكو" ثلاثى الأبعاد.. والمسح الذى يساعد فى التشخيص الدقيق

>