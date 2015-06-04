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السعودية تنفى إغلاق مصليات النساء فى رمضان

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السعودية تنفى إغلاق مصليات النساء فى رمضان السعودية تنفى إغلاق مصليات النساء فى رمضان
أكد مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بمنطقة المدينة المنورة الدكتور محمد الخطرى أنه لا صحة لما تردد فى بعض وسائل التواصل الاجتماعى عن إغلاق المصليات النسائية فى شهر رمضان فى السعودية .

ونقلت صحيفة "المدينة"، اليوم الخميس عن الدكتور الخطرى قوله أنه "لم يرد أى تعميم رسمى بشأن منع النساء من الصلاة بالمسجد فى رمضان أو إغلاق المصليات"، لافتاً إلى أن " الأنظمة التى تصدر من الوزارة تعلن عبر قنواتها الرسمية".

واعلن المتحدث الأمنى لوزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركى يوم الجمعة الماضى إحباط محاولة تنفيذ جريمة إرهابية تستهدف المصلين داخل مسجد الحسين بحى العنود بمدينة الدمام أثناء أدائهم صلاة الجمعة ، من قبل شخص كان متنكراً بزى نسائى أثار وضعه المريب انتباه رجال الأمن ، واستشعار مواطنين من المصلين لذلك ، مما حال دون دخول الجانى للمسجد ، واقدامة على تفجير نفسه بحزام ناسف فى مواقف السيارات المقابل لمدخل المسجد ، ونتج عن ذلك مقتله ، ومقتل أربعة مواطنين.
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مصر 365

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