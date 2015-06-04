أب يقتل أطفاله الثلاثة ويصيب زوجته لاتهامها بالخيانة فى الإسكندرية

استيقظت الإسكندرية، صباح اليوم، على حادثة بشعة قام فيها أب بالتخلص من آدميته ورحمة الأبوة فيه، وقتل أطفاله الثلاثة، بعد أن انصاع لأصدقاء السوء فى جلسة لتعاطى المواد المخدرة.

واعترف المتهم أمام العميد شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، بقتل أطفاله الثلاثة، قائلا، "كان نفسى أقتلهم مع أمهم كمان، لكن هى مامتش، أصحابى كل شوية يعايرونى بها ويقولولى إنها خاينة، كان لازم أقتلها هى وأولادها عشان مكنتش أعرف هما ولادى ولا لاء".

وبالانتقال تبين اعتداء "محمد.م.ع" 37 سنة عامل مقيم بذات العنوان بالضرب بلوح خشبى على زوجته "نعمة.ع.ع" 45 سنة ربة منزل مصابة بجروح بالرأس واشتباه كسر بالجمجمة، و"عبد الرحمن.م.م " 12 سنة تلميذ مصاب بتهشم بالجمجمة متوفى، و"عادل.م.م" 5 سنوات- مصاب بتهشم بالجمجمة متوفى، و"أمينة.م.م" 7 سنوات مصابة بتهشم بالجمجمة متوفية.

بسؤال زوجته قررت بأنه أثناء تواجدها وأولادها بالشقة سكنهم فوجئت بزوجها يقوم بتوثيقها وأولادهما وتعدى عليهم بالضرب بلوح خشب، مما أدى لحدوث إصابتها ووفاة أولادهما، وأضافت أنه غير متزن نفسياً ومعتاد تعاطى الأقراص المخدرة.

تم التحفظ على الأداة المستخدمة "لوح خشب" ملوث بالدماء، وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم، من ضبطه اعترف بارتكاب الواقعة لشكه فى سلوك زوجته، وتم إخطار النيابة العامة والأدلة الجنائية، وتم نقل جثث الأطفال لمشرحة الإسعاف والزوجة للمستشفى الجامعى للعلاج، وتحرر المحضر جنح قسم ثان الرمل، وتولت النيابة العامة التحقيق.