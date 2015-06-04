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رجال أعمال ألمان: قيادة السيسى الحكيمة منحتنا مناخا آمنا للاستثمار

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دندراوى الهوارى- محمد الدسوقى رشدى - محمد الجالى - أسماء مصطفى - ناجى عباس - 2015-03 - اليوم السابع

أكد السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى بدأ يومه الثانى فى ألمانيا بلقاء بعض رجال الأعمال الألمان والمصريين على الإفطار، الذين أكدوا له أن العلاقة مع لا تقتصر فقط على الرغبة فى تنفيذ مشروعات اقتصادية فقط.

وأضاف السفير علاء يوسف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن رجال الأعمال الألمان أكدوا خلال اللقاء، أن مصر بلد يستحق العودة إلى مكانته وهم يؤمن كثيراً بها، وتابع رجال الأعمال: "القيادة الحكيمة للرئيس السيسى منحتنا مناخاً آمنا للاستثمار".

وأوضح يوسف أن رجال الأعمال أشاروا إلى أن الرئيس السيسى مفاوض صعب ولكنهم سعداء بذلك.
>وكان أبرز الحضور رئيس مجلس إدارة سيمنز، ومرسيدس بينز، ورؤساء أكبر البنوك الألمانية وممثلى شركات الغاز والبنية التحتية والطاقة المتجددة، وتناول اللقاء دفع عجلة التنمية فى مصر.

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015
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مصر 365

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