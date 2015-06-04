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وزير النقل معنفا منفذى مشروع الطرق: "كلمتى عقد واللى مش فاهم ميشتغلش"

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وزير النقل معنفا منفذى مشروع الطرق: "كلمتى عقد واللى مش فاهم ميشتغلش" وزير النقل معنفا منفذى مشروع الطرق: "كلمتى عقد واللى مش فاهم ميشتغلش"
تفقد المهندس هانى ضاحى وزير النقل صباح اليوم طريق وادى النطرون/ العلمين، أحد طرق المشروع القومى الخاص ببرنامج الرئيس عبد الفتاح السيسى، منتقدا عدم تنفيذ تعليماته من قبل إحدى شركات المقاولات المنفذة للقطاع الثانى بهذا الطرق الخاصة بزيادة عدد المعدات من أجل زيادة معدلات التنفيذ.

وقال وزير النقل معنفا ممثلى شركة فاروق عبد الوهاب للمقاولات المنفذة للقطاع الثانى: "لازم تعرفوا أن كلمتى عقد.. واللى مش عارف كده ميشتغلشى"، مستطردا: "أنا طلبت خلال زيارتى الأخيرة للطريق بزيادة المعدلات لزيادة معدلات الإنجاز.. وأنتم مزودتوش المعدات زى ما أنا طلبت والشغل ده مش هينفع معايا".

كان وزير النقل قام بزيارة للطريق منتصف الشهر الماضى، وطالب الشركات المنفذة للطريق بزيادة المعدات المستخدمة لرفع معدلات التنفيذ بالطريق.

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