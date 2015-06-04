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وزير الخارجية يلتقى زعيم الأغلبية بالبرلمان الألمانى قبل لقائه الرئيس

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دندراوى الهوارى- محمد الدسوقى رشدى - محمد الجالى - أسماء مصطفى - ناجى عباس - 2015-03 - اليوم السابع

عقد وزير الخارجية سامح شكرى، والسفير المصرى فى برلين محمد حجازى، منذ قليل، لقاءً مع فولكر كاودر زعيم الأغلبية البرلمانية بالبرلمان الألمانى، وذلك قبل لقائه الرئيس عبد الفتاح السيسى.

يذكر أن فولكر كاودر تولى منصب الأمين العام الفخرى لحزب الاتحاد الديمقراطى المسيحى فى ولاية بادن فورتمبيرج منذ عام 1991 وحتى عام 2005 وتقلد منصب السكرتير البرلمانى للكتلة البرلمانية لحزب الاتحاد الديمقراطى المسيحى / CSU منذ عام 2002 وحتى 2005، وأصبح الأمين العام لحزب الاتحاد الديمقراطى المسيحى عام 2005.

ومنذ نوفمبر 2005 وهو رئيس مجموعة حزب الاتحاد الديمقراطى المسيحى / CSU البرلمانية فى البرلمان الألمانى.

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015
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