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التضامن: بدء صرف معاش تكافل وكرامة لـ52 ألف أسرة بقيمة 134 مليون جنيه

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التضامن: بدء صرف معاش تكافل وكرامة لـ52 ألف أسرة بقيمة 134 مليون جنيه التضامن: بدء صرف معاش تكافل وكرامة لـ52 ألف أسرة بقيمة 134 مليون جنيه
أعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى عن بدء صرف معاش كرامة وتكافل اليوم الخميس بأثر تراكمى للربعين الأول والثانى من العام الجارى بما يعادل ستة أشهر للمستفيدين تبدأ منذ بدء التسجيل الأسر بالبرنامج فى الأول من هذا العام.

وأكدت الوزيرة فى تصريحات صحفية اليوم أن إجمالى قيمة هذه المعاشات 134 مليون جنيه بمتوسط يتراوح من 400 -550 جنيها شهريا لكل أسرة "تكافل" و350 جنيها شهريا لـ"كرامة" هذا وسيشمل الصرف 53 ألف أسرة مستحقة على مستوى 8 مراكز بمحافظتى سوهاج وأسيوط.

وقالت إنه من المقرر أن يتم الصرف عبر مكاتب البريد بتلك المحافظات باستخدام الكروت الذكية التى سبق وأن سلمتها الوزارة للأسر منتصف الشهر الماضى.

وأضافت والى أنه استجابة للمواطنين والتظلمات المقدمة وتأكيد على هدف البرنامج فى تطوير نظم الحماية الاجتماعية تقرر إعادة النظر فى أوراق جميع الأسر التى تم استبعادها لعدم ثبوت استحقاقها وهى ما يقرب من 35 ألف أسرة وإعادة دراسة أوراقها مرة أخرى كذلك تم فتح باب التظلمات الخاصة بالبرنامج حيث يمكن للمواطن التوجه إلى الوحدات الاجتماعية التابع لها وتسجيل الشكاوى والتظلمات وفورا يتم دفعها للمستوى المركزى لتفعيل عملية التحقق تحقيقا للعدالة السريعة، وأن الوزارة فى ذلك تقدر تعاون إيجاد جميع الجهات والتعامل الإيجابى للمواطنين التواصل لإثراء البرنامج وتحقيق نتائجه المستهدفة فى إطار من الدقة والشفافية.

ومن ناحية أخرى أكدت نيفين قباج مساعد وزير التضامن الاجتماعى والمدير التنفيذى لبرنامج كرامة وتكافل أن البرنامج تضمن أحكاما للعمل التكاملى والتنسيقى بين الجهات الحكومية وتكاملا للخدمات التى تقدمها الوزارات الأخرى حيث يتم التنسيق ووزارة الصحة لعمل قوافل طبية تضم لجانا متخصصة لاستخراج شهادات القومسيون الطبى لذوى الاحتياجات الخاصة لتمكين الراغبين من استكمال الأوراق المطلوبة للالتحاق بالبرنامج على أن يتم التنسيق مع وزارة الداخلية بتفعيل قوافل سجل مدنى إلى المناطق النائية لمساعدة المواطنين فى استكمال الأوراق الخاصة بهم للاستفادة من خدمات البرنامج والتى قد تمثل تكلفة استخراج هذه الأوراق عبئا اقتصاديا وماديا عليهم.

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