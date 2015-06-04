عبود خواجة يحيي حفلاً خيرياً في الكويت لدعم جنوب اليمن

عقدت "لوياك" مؤتمراً صحفياً بحضور الفنان اليمني عبود الخواجة، في إطار حملتها "معاً لجنوب اليمن" لجمع التبرعات لإعادة ترميم وتأهيل المناطق المدمرة والمنكوبة، يوم الأحد 31 أيار/مايو 2015 في مقرها بالمدرسة القبلية.

ويشارك عبود الخواجة فى الحفل الخيري، الفنان سلمان العماري والفنان عمر دقيل، وفرقة "الماص" للفنون الشعبية، وفرقة "حضر موت" للفنون الشعبية على مسرح الدسمة مساء الأربعاء 3 حزيران/يونيو 2015. فيما تباع تذاكر الحفل بمقر "لوياك" أو من خلال موقع "لوياك الإلكتروني" www.loyac.org.

يذكر أن "لوياك" كانت قد افتتحت فرعاً لها في عدن أول يناير من هذا العام 2015، وباشرت أعمالها بعدة مشاريع تطوعية منها ترميـم وتجميل مدرستين، وحملة توعوية ضد زواج القاصرات تحت عنوان"عرائس الموت"، حيث تم قصف مقر "لوياك" فى الحرب التي حصدت أرواح كثير من الأبرياء منهم شابين تطوعا فى "لوياك" عدن لترميم المدارس، كانا قد نزلا لشراء طحين لأسرهم فأصيبا بقذيفة أودت بحياتهم.

وأكدت السيدة فارعة السقاف على حرص "لوياك" فى دعم قضايا الشباب العربي، من خلال إيجاد كافة الوسائل التوعوية والثقافية والفنية التي تعمق الشراكة والصلة بين الشباب الكويتي وشباب الجنوب العربي وبين مجتمعاتهم، وأن على الفن أن يتقدم ليظهر المعنى الإنساني المحب للسلام الرافض للعنف والتطرف والإرهاب.

وأعربت السقاف عن تقديرها للفنان الجنوبي المحبوب عبود الخواجة على تلبية الدعوة لحضور المؤتمر، مؤكدةً على دور الفنانفي الدفاع عن قضايا الشباب الذي فرض عليه الحرب بديلاً عن السلام.

كما وجهت الشكر للهلال الأحمر على جهوده الإنسانية، ولكل رعاة الحفل الخيري مثل فندق الشيراتون، والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، والصحف التي أعلنت عن الحفل مجاناَ مثل جريدة "الجريدة" و"الأنباء" و"الرأي" قناتي "الراي" و"الوطن" .

بالإضافة إلى الفنانين الكويتين الذين تبرعوا بلوحاتهم الفنية لبيعها في المعرض الفني، الذى سيقام على هامش الإحتفال لصالح الحملة مثل الفنانة شروق أمين، وسامي محمد، وأميرة بهبهاني، وسميرة اليعقوب، وعادل مشعل جاسم العمر، وسكينة الكوت، وفاطمة مراد، ومرزوق الجناعي، ويعقوب الجيران، وإبراهيم العطية، وإبراهيم الأفوكاتو، وإبتسام العصفور، وسليمان الياسين.

من جهته، توجّه الفنان عبود الخواجة المعروف بصوته اليمني من التراث القديم، في كلمته بالشكر والتقدير للحضور ول"لوياك" على وجه الخصوص لإتاحة الفرصة له للمشاركة في الحملة التي استهدفت الجنوب بشكل مباشر، ولما يعانيه الأهالي هناك الحرمان من أبسط مقومات الحياة، وأكد على ضرورة أن يقدم الفنان صوته لهذه الأغراض، مؤكداً أن على الفنانين أن يهتموا للقضايا الإنسانية وأن يقدموا أعمالاً خيرية لأوطانهم ولأهاليهم ولأمتهم بل وللعالم أجمع.

كما أعرب فى حواره عن مخاوفه من أن تصبح الحرب في اليمن حرباً طائفية، في ظل تخاذل الكثير من القنوات العربية، وهيمنة التعتيم الإعلامي الذي يتعمد تشويه وتزييف الحقائق وطمس الحركه والحراك الجنوبي، على حد تعبيره.

وبسؤاله عن نوعية الأغاني المقدمة بالحفل، أعلن بأن هناك أغانٍ جديدة وآخرى مجددة وأنه سيلبي رغبة الجمهور فيما يناسب ذوقه وإهتماماته بالإضافة إلى بعض الأغاني الوطنية التي سيتم إهدائها لروح الشهداء.

ومن الجدير بالذكر أن عبود زين بن محمد السقاف الملقب بـ"الخواجة" ويحب أحبابه أن ينادوه ب"الربان" من مواليد العام 1972 في قرية الوهط إحدى قرى محافظة لحج، التي تبعد عن عدن بما يقارب 14 كم وهو من أسرة عريقة مشهود لها في الأدب والشعر والفن والفانين والنضال الوطني، أثناء فترة الاحتلال البريطاني لجنوب اليمن وهي مسقط رأس الفنان محمد صالح حمدون.

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