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بالصّور: هكذا ستطلّ نسرين طافش في "ألف ليلة وليلة"

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بالصّور: هكذا ستطلّ نسرين طافش في "ألف ليلة وليلة" بالصّور: هكذا ستطلّ نسرين طافش في "ألف ليلة وليلة"

الخميس 04-06-2015 00:33

تتواجد الفنّانة السّوريّة نسرين طافش في الوقت الحالي في بولندا، لاستكمال تصوير مشاهدها في المسلسل المصري "ألف ليلة وليلة"، وتلعب فيه دور التوأم "أفنان وكليلة".

ويشارك في بطولة "ألف ليلة وليلة"، كل من شريف منير، وآسر ياسين، وأمير كرارة، وعائشة بن أحمد، وقيس الشيخ نجيب، ونيكول سابا.

مسلسل "ألف ليلة وليلة" من تأليف محمد أمين راضي، ومن إخراج طارق العريان، وهو عبارة عن حكايتين من حكايات ألف ليلة و ليلة، التي ترويها شهرزاد لشهريار كل حكاية عبارة عن 15 حلقة.

 

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