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ليدي غاغا تكشف حقيقة حملها

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الخميس 04-06-2015 12:51

إنتشرت في الآونة الاخيرة العديد من الشائعات التي تتحدث عن حمل الـ Lady Gaga، إلا أنها وخلال حفلها الأخير في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية، وضعت حداً لكل هذه الأخبار التي لا تمت للواقع بصلة.

Lady Gaga سخرت من الشائعات التي تطاردها بخصوص مسألة حملها، وقالت: أنا لست حامل ولكن التغير الذي طرأ على شكلي يرجع إلى تقدمي في العمر".

وحسب ما ورد في صحيفة الـ Daily mail، أضافت النجمة: أنا كبرت في السن قليلًا، وأقول لكل من يظنون أنني حامل أني اقترب من عامي الثلاثين.

وتابعت قائلة: كنت أجد صعوبة في مجاراة المطرب Tony Bennett الذي يبدو في كامل حيويته وشبابه وهو في عمر 88، Tony علمني أن أعيش حياتي وأشعر بأهمية كل يوم أعيشه.

أما عن إشاعات انفصالها عن خطيبها Taylor Kinney، فقالت: كل شيء صغير يجمعنا سويًا الجميع يظن أنه صغير لكنه بالنسبة لنا كبير جداً.

 

 

 

 

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