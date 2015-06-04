أخبار عاجلة

فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية -
فيديو| وكيل النقابة: المحامية صفعتني على وجهي لما قولتلها أنتي «ست مستفزة» -
«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

محامي صحفي الجزيرة في «خلية الماريوت» يدفع بانتفاء الركن المادي

Google+ Print
محامي صحفي الجزيرة في «خلية الماريوت» يدفع بانتفاء الركن المادي محامي صحفي الجزيرة في «خلية الماريوت» يدفع بانتفاء الركن المادي

قدم المحامى خالد أبو بكر، عضو هيئة الدفاع عن محمد فاضل فهمي المتهم الأول بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية الماريوت” دفعًا بانتفاء الركن المادي للاتهام الموجه من جانب النيابة إلى موكله، فيما يخص جريمة إذاعة الأخبار الكاذبة.

 كما قدم”أبو بكر” دفعًا أخرًا بانتفاء المسؤولية الجنائية عن موكله بالدعوى، إلى جانب وجود تناقض في أمر الإحالة مع مفردات الدعوى.

 وواصل أبو بكر، دفوعه مطالبًا بعدم الاعتداد بالأحراز التي أسندتها النيابة إلى المتهمين، نظرًا لتعرضها للاجتزاء والتلاعب ، دافعًا بعدم الاعتداد كذلك بأقوال شهود الإثبات لتناقضها فيما بينها.

 كانت النيابة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا