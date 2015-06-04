محامي صحفي الجزيرة في «خلية الماريوت» يدفع بانتفاء الركن المادي

قدم المحامى خالد أبو بكر، عضو هيئة الدفاع عن محمد فاضل فهمي المتهم الأول بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية الماريوت” دفعًا بانتفاء الركن المادي للاتهام الموجه من جانب النيابة إلى موكله، فيما يخص جريمة إذاعة الأخبار الكاذبة.

كما قدم”أبو بكر” دفعًا أخرًا بانتفاء المسؤولية الجنائية عن موكله بالدعوى، إلى جانب وجود تناقض في أمر الإحالة مع مفردات الدعوى.

وواصل أبو بكر، دفوعه مطالبًا بعدم الاعتداد بالأحراز التي أسندتها النيابة إلى المتهمين، نظرًا لتعرضها للاجتزاء والتلاعب ، دافعًا بعدم الاعتداد كذلك بأقوال شهود الإثبات لتناقضها فيما بينها.

كانت النيابة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.