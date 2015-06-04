ربع مليون جنيه جوائز مالية بجامعة بني سويف‎

وافق مجلس جامعة بن سويف في جلسته رقم121، برئاسةالدكتور أمين لطفي، رئيس الجامعة ورئيس المجلس عن إقامة المؤتمر السنوي الأول حول “دور التعليم العالي في بناء اقتـصاد المعرفة وتنمية مجالاته الاستثمارية”، تحت شعار “مصر تعبر على جسور المعرفة”، والذي ينظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في يونيو القادم، مع مخاطبة جميع الكليات للمشاركة في المؤتمر حتى يكون لها دوراً متميزاً في الأبحاث المُقدمة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

أوضح لطفي، أنه سوف يقام على هامش المؤتمر معرض لابتكارات أعضاء هيئة التدريس وتدعيم وتحسين الإنتاجية، وذلك بهدف النهوض بالاقتصاد القومي، مضيفًا أنه تم تخصيص مبلغ قيمته 250000 جنيه كجوائز مالية لأفضل خمس ابتكارات مُقدمة من الباحثين من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.