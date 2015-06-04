وصول 3 ألاف طن بوتاجاز و500 سيارة لموانيء السويس

صرح عبد الرحيم مصطفى، المتحدث الإعلامي لهيئة موانيء البحر الأحمر، أن ميناء الزيتيات يستعد، اليوم الخميس، لاستقبال السفينة جاز ايجين و على متنها 3 ألاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودي.

كما يستقبل ميناء بور توفيق السفينة ايجبشيان ديجنتى وعلى متنها 300 سيارة، و السفينة النوى اكسبريس وعلى متنها 200 سيارة قادمتان من جدة، ويستعد ميناء الادبية اليوم لاستقبال السفينة بونتاتيس وعلى متنها 10 ألاف طن بضائع عامة قادمة من العقبة، كما يغادر الميناء السفينة نور الرحمن وعلى متنها 3500 طن نترات أمونيوم متجهة إلى ميناء ينبع السعودي.

وتستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة مسرة وعلى متنها 1034 راكب و 110 سيارة و 3 شاحنة، و السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 427 راكب 42 شاحنة و 42 راكب، كما يغادر الميناء العبارة القاهرة وعلى متنها 427 راكب و 2 سيارة، و العبارة أمانة وعلى متنها 86203 راكب و 38 شاحنة و 2 سيارة .

كما شهد الميناء بالامس استقبال السفينة الحرية 2 و على متنها 5 راكب و 69 شاحنة، و العبارة أمانة وعلى متنها 660 راكب و 37 شاحنة و 48 سيارة، كما غادر الميناء السفينة الحرية وعلى متنها 80 شاحنة و العبارة مسرة و على متنها 359 راكب و 17 شاحنة و 4 سيارة، و السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 100 شاحنة و 11 راكب .

ويستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة أيلة وعلى متنها 515 راكب و 11 شاحنة و 11 سيارة، و السفينة سينا وعلى متنها 298 راكب و 42 شاحنة و 3 سيارة .

كما شهد الميناء بالامس استقبال العبارة ايلة و على متنها 856 راكب و 5 سيارة و 9 شاحنة و 2 باص جيت، والسفينة سينا و على متنها 308 راكب و 41 شاحنة و 42 سيارة، كما غادر الميناء العبارة ايلة و على متنها 329 راكب منهم 90 معتمر و 2 باص عمرة و 2 سيارة و 9 تريلا و 1 باص جيت، والسفينة سينا و على متنها 37 شاحنة .

استقبل ميناء الغردقة العبارة الرياض وعلى متنها 684 راكب من العمالة المصرية بدول الخليج و 115 سيارة قادمة من ضبا ، ويشهد ميناء شرم الشيخ اليوم مغادرة و وصول السفينة نيوتاليس وعلى متنها 113 سائح إلى و من الكنيسة لزيارة المناطق الأثرية و ممارسة رياضة الغوص ، كما شهد الميناء بالامس مغادرة و وصول السفينة نيوتاليس و على متنها 82 سائح.