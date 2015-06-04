أخبار عاجلة

فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية -
فيديو| وكيل النقابة: المحامية صفعتني على وجهي لما قولتلها أنتي «ست مستفزة» -
«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

الحماية المدنية بسوهاج: إخماد حريق نشب بـ 4 منازل دون إصابات‎

Google+ Print
الحماية المدنية بسوهاج: إخماد حريق نشب بـ 4 منازل دون إصابات‎ الحماية المدنية بسوهاج: إخماد حريق نشب بـ 4 منازل دون إصابات‎

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج برئاسة العميد علاء الدين السعيد، مدير إدارة الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب بـ 4 منازل بناحية بني هلال بمركز المراغة.

كان اللواء إبراهيم صابر، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من اللواء نادر أبادير، نائب للمدير للشمال، يفيد بنشوب حريق بناحية بني هلال – دائرة المراغة.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب الحريق بمنزل ملك المدعو “الحلبي هيكل عبد الرحيم” 45 سنة- حاصل علي دبلوم ثانوي صناعي، ويقيم بذات الناحية وإمتد لمنازل مجاورة ملك كل “صبري سعد شوشه، وشوشه علي شوشه (متوفـي)، والسيد سعد شوشه” ويقيمون بذات الناحية، ولم ينتج عن الحريق أية إصابات، وانحصرت التلفيات فـي إحتراق محتويات المنازل من الملابس والغلال ونفوق بعض الطيور.

و بسؤال كل من مالك المنزل الأول، و “فرحه صبري شوشه” 19 سنة- طالبة- “نجلة مالك المنزل الثاني” ، و”نواره شوشه محمد موسى” 62 سنة- ربة منزل “أرملة مالك المنزل الثالث” ،و “رقية محمد علي” 45 سنة- ربة منزل “زوجة مالك المنزل الرابع” ويقيمون بذات الناحية، أيدوا ما جاء بالفحص ورجحوا أن يكون سبب الحريق مصدر حراري من منزل الأول ونفوا الشبهة الجنائية .
> أخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية ، و تم تحرير محضر بالواقعة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا