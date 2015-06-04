الحماية المدنية بسوهاج: إخماد حريق نشب بـ 4 منازل دون إصابات‎

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج برئاسة العميد علاء الدين السعيد، مدير إدارة الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب بـ 4 منازل بناحية بني هلال بمركز المراغة.

كان اللواء إبراهيم صابر، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من اللواء نادر أبادير، نائب للمدير للشمال، يفيد بنشوب حريق بناحية بني هلال – دائرة المراغة.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب الحريق بمنزل ملك المدعو “الحلبي هيكل عبد الرحيم” 45 سنة- حاصل علي دبلوم ثانوي صناعي، ويقيم بذات الناحية وإمتد لمنازل مجاورة ملك كل “صبري سعد شوشه، وشوشه علي شوشه (متوفـي)، والسيد سعد شوشه” ويقيمون بذات الناحية، ولم ينتج عن الحريق أية إصابات، وانحصرت التلفيات فـي إحتراق محتويات المنازل من الملابس والغلال ونفوق بعض الطيور.

و بسؤال كل من مالك المنزل الأول، و “فرحه صبري شوشه” 19 سنة- طالبة- “نجلة مالك المنزل الثاني” ، و”نواره شوشه محمد موسى” 62 سنة- ربة منزل “أرملة مالك المنزل الثالث” ،و “رقية محمد علي” 45 سنة- ربة منزل “زوجة مالك المنزل الرابع” ويقيمون بذات الناحية، أيدوا ما جاء بالفحص ورجحوا أن يكون سبب الحريق مصدر حراري من منزل الأول ونفوا الشبهة الجنائية .

> أخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية ، و تم تحرير محضر بالواقعة .