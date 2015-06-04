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القبض على شبكة لممارسة الدعاره بالإسكندرية

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القبض على شبكة لممارسة الدعاره بالإسكندرية القبض على شبكة لممارسة الدعاره بالإسكندرية

فـي إطار جهود المديرية فى مكافحة جرائم الآداب العامة وخاصة تسهيل الدعارة، فقد تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة من ضبط كل من، أشجان ع ا سن 34 بدون عمل مقيمه دائرة ثان المنتزه السابق اتهامها في ” 7 ” قضايا “تحريض علي الفسق – آداب عامه – بغاء دولي – هروب مراقبة”، ونانى ع ا سن 32 بدون عمل مقيمه دائرة أول المنتزه السابق اتهامها في ” 3 ” قضايا تحريض علي الفسق – آداب عامه – بغاء دولي” ومحكوم عليها في حضورياً بالحبس لمدة ثلاث سنوات، وذلك أثناء قيام الأولى بتسهيل دعارة الثانية للغير من الرجال راغبى المتعة الجنسية الحرام بدون تمييز مقابل أجر مادي تتقاضاه نظير ذلك فى دائرة قسم أول الرمل، تم تحرير محضر جنح قسم أول الرمل، وجاري العرض على النيابه.

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