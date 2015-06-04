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«فينوس» تبدأ تأسيس قاعدة بيانات حقيقية للحفاظ على صحة المرأة

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«فينوس» تبدأ تأسيس قاعدة بيانات حقيقية للحفاظ على صحة المرأة «فينوس» تبدأ تأسيس قاعدة بيانات حقيقية للحفاظ على صحة المرأة

تعمل الجمعية المصرية لصحة المرأة “فينوس” والتى قام بتأسيسها عدد كبير من الأطباء المتخصصين فى الرعاية الصحية،  على تأسيس قاعدة بيانات حقيقية عن الأمراض وعوامل الخطورة المؤثرة على صحة المرأة وكيفية مواجهة تلك العوامل.

 وأكد الدكتور محمد أبوزيد استشاري جراحة التجميل بكلية الطب جامعة القاهرة ورئيس الجمعية، أن الجمعية ستقوم خلال الفترة القادمة و بمجرد الانتهاء من تأسيس قاعدة البيانات بتبني الكثير من الموضوعات والقضايا التي تهم صحة المرأة وأن تلك الجمعية الغير ربحية تعي جيداً أن المرأة  نصف المجتمع وأنه يجب الاهتمام بها عن طريق مرجعية علمية في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أنه سوف يتم إنشاء مراكز علاج وتأهيل للمرأة والتعاون المتبادل بين الجمعية وبين مراكز عالمية تهتم بصحة المرأة وبصحة الأسرة .

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