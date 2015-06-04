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19 لاعب في قائمة الأهلي لمواجهة الإفريقي التونسي

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19 لاعب في قائمة الأهلي لمواجهة الإفريقي التونسي 19 لاعب في قائمة الأهلي لمواجهة الإفريقي التونسي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن قائمة من 19 لاعباً للسفر إلى تونس غداً الجمعة لمواجهة الإفريقي التونسي في إياب دور الـ16 الثاني من بطولة الكونفدرالية .
> وضمت القائمة : شريف إكرامي وأحمد عادل عبدالمنعم ومسعد عوض وباسم علي ومحمد هاني وسعد سمير ومحمد نجيب وصبري رحيل وشريف حازم وحسام غالي وحسام عاشور ورمضان صبحي وكريم بامبو ووليد سليمان وعبدالله السعيد وبيتر ايبموبوي وصلاح الدين سعيد وعماد متعب وعمرو جمال .

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