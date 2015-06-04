«النقض» تؤيد براءة العادلي ونجلي مبارك في «قضية القرن»

قضت محكمة النقض في جلستها المنعقدة “الخميس”، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات الذي يقضي بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، فيما يتعلق باتهام واحد وهو “الاشتراك في القتل العمد بحق المتظاهرين”، وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة مبارك، وذلك بجلسة 5 نوفمبر المقبل.

كما تضمن منطوق الحكم الصادر برئاسة المستشار أنور محمد جبري، نائب رئيس محكمة النقض، تأييد كل الأحكام الصادرة ببراءة جميع المتهمين الآخرين في القضية، ورفضت الطعن المقدم من النيابة العامة بالنسبة لهم، لتصبح بذلك الأحكام الصادرة بحقهم نهائية وباتة، لا يجوز الطعن عليها بأي صورة من صور التقاضي.