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دفاع صحفي الجزيرة: موكلي من داعمي ثورة 30 يونيو

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دفاع صحفي الجزيرة: موكلي من داعمي ثورة 30 يونيو دفاع صحفي الجزيرة: موكلي من داعمي ثورة 30 يونيو

4 يونيو 2015 | 11:25 صباحاً

أكد المحامي خالد أبو بكر، عضو الدفاع عن محمد فاضل فهمي، المتهم الأول في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية الماريوت” مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، مؤكدًا أن موكله كان من الداعمين لثورة الثلاثين من يونيو.

وفى ذلك السياق أوضح “أبو بكر” ان أقوال “فهمي” أمام النيابة تُبرهن على تأييده لثورة 30 يونيو، لا سيما وأنه وصفها بـ”الثورة الشعبية” أثناء التحقيقات، ليضيف فريق الدفاع قائلًا إن موكله كان مؤيدًا منذ البداية للخروج عن نظام جماعة الإخوان والإطاحة بهم من حكم البلاد.

فيما انتقل أبو بكر، إلى التهمة الموجهة لموكله بخصوص حيازة أجهزة لبث الأخبار الكاذبة، قائلًا ان المتهم ليس مسؤولًا عن حيازة تلك الأجهزة لأنه لم يكن يعلم بها، فى حين أن تلك الأسلحة تدخل تحت مسؤولية ادارة قناة الجزيرة الإنجليزية التى كان يعمل بها ويؤدى من خلالها عمله الصحفى وهى ليست بالجريمة التى يعاقب عليها القانون.

كانت النيابة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

2015-06-04

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