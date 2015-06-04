مصرع شاب «مدمن» على يد أبيه بسوهاج‎

لقى شخص مصرعه على يد والده، بسبب سوء سلوكه وتعاطيه للمواد المخدرة بسوهاج ،

كان اللواء إبراهيم صابر، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغ من مركز شرطة دار السلام يفيد مصرع المدعو “حازم محمد عبد الله محمد الأقرع”- 25 سنة- بدون عمل، ويقيم بناحية النغاميش – دائرة المركز، برش خرطوش بالوجه والصدر، وتوفـى فور وصوله للمستشفى المركزي ،

وبالإنتقال وسؤال عم المتوفي المدعو “حجاب عبد الله محمد الأقرع”- 50 سنة، ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيام المذكور بالعبث بسلاح ناري، خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ أحدثت إصابته التي أودت بحياته ونفى الشبهة الجنائية .

> وبالفحص والتحريات التي قادها العميد أسعد الذكيري، مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد أحمد الراوي، رئيس فرع بحث الشرق تبين عدم صحة ما قرره المذكور، وأن وراء ارتكاب الواقعة والد المتوفـي المدعو “محمد عبد الله محمد الأقرع” المقيم بذات الناحية، وذلك لسوء سلوك المجني عليه وتعديه علي والده وأقاربه وتعاطيه للمواد المخدرة.

وقام ضباط وحدة مباحث المركز باستهداف منزل المتهم حيث تبين هروبه.

وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة وسرعة ضبط المتهم والسلاح المُستخدم ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2030 إداري المركز لسنة 2015، وأخطرت النيابة العامة لتجري شئونها .