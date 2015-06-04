الخارجية : إصدار 50 ألف جواز سفر مميكن حتى الآن

ذكر السفير بدر عبد العاطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن عدد جوازات السفر التي أصدرتها مركز إصدار جوازات السفر المميكنة بوزارة الخارجية، وصل إلى خمسين ألف جواز سفر جديد منذ بدء عملية زيادة الطاقة الاستيعابية بالمركز، مشيراً إلى أن توجيهات وزير الخارجية سامح شكري منذ بداية أزمة جوازات السفر كانت واضحة بضرورة بذل كافة الجهود وإزالة كافة المعوقات لسرعة تلبية طلبات المصريين في الخارج والتي زادت بشكل هائل في الأشهر الأخيرة نتيجة قرب انتهاء العمل بالجوازات العادية وعدم قيام عدد كبير من المصريين باستخراج جوازات سفر مميكنة بشكل مبكر.

وفي هذا الإطار تسلمت الوزارة عبر البريد الإلكتروني عدداً من خطابات الشكر نتيجة تلبية الوزارة لاحتياجاتهم من جوازات السفر الجديدة، وأكد عبد العاطي أن الوزارة تواصل العمل بشكل حثيث لاستكمال استخراج جوازت السفر المطلوبة من المواطنين المصريين.