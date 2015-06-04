أخبار عاجلة

فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية -
فيديو| وكيل النقابة: المحامية صفعتني على وجهي لما قولتلها أنتي «ست مستفزة» -
«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

الخارجية : إصدار 50 ألف جواز سفر مميكن حتى الآن

Google+ Print
الخارجية : إصدار 50 ألف جواز سفر مميكن حتى الآن الخارجية : إصدار 50 ألف جواز سفر مميكن حتى الآن

المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية

  ذكر السفير بدر عبد العاطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن عدد جوازات السفر التي أصدرتها مركز إصدار جوازات السفر المميكنة بوزارة الخارجية، وصل إلى خمسين ألف جواز سفر جديد منذ بدء عملية زيادة الطاقة الاستيعابية بالمركز، مشيراً إلى أن توجيهات وزير الخارجية سامح شكري منذ بداية أزمة جوازات السفر كانت واضحة بضرورة بذل كافة الجهود وإزالة كافة المعوقات لسرعة تلبية طلبات المصريين في الخارج والتي زادت بشكل هائل في الأشهر الأخيرة نتيجة قرب انتهاء العمل بالجوازات العادية وعدم قيام عدد كبير من المصريين باستخراج جوازات سفر مميكنة بشكل مبكر.

وفي هذا الإطار تسلمت الوزارة عبر البريد الإلكتروني عدداً من خطابات الشكر نتيجة تلبية الوزارة لاحتياجاتهم من جوازات السفر الجديدة، وأكد عبد العاطي أن الوزارة تواصل العمل بشكل حثيث لاستكمال استخراج جوازت السفر المطلوبة من المواطنين المصريين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا