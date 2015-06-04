محامى "الملكة شاهى" للمحكمة: الصفحات الإباحية المنسوبة لموكلتى لا تخصها

بدأت محكمة جنح العجوزة برئاسة المستشار محمد فتحى وحضور أحمد عبد الفتاح ممثل النيابة العامة وسكرتارية محمد عبد الحكيم، نظر محاكمة زينب عاطف الشهيرة بـ"الملكة شاهى" لاتهامها بإنشاء 80 موقعا إباحيا بالفيس بوك والإنترنت.

وطالب وائل سعيد محامى المتهمة أثناء مرافعته ببراءة موكلته استنادا على بطلان التحريات وعدم وجود حالة من حالات التلبس، حيث قال إن الصفحات الإباحية المنسوبة إليها لا تخصها من قريب أو بعيد ولا توجد أى صور شخصية تخصها.

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كان أحمد خطاب مدير نيابة العجوزة، برئاسة المستشار أحمد دبوس وإشراف المستشار أحمد البقلى المحامى العام لنيابات شمال الجيزة، أحال المتهمة بإدارة 80 موقعًا للأفلام الإباحية للمحاكمة العاجلة، جاء ذلك بعد أن أمر باسم أحمد وكيل أول النيابة، بحبس الطالبة التى تُلَقَّب بـ"الملكة شاهى"، 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة إدارة 80 موقعًا جنسيًا على شبكة الإنترنت، واستقطاب راغبى المتعة لممارسة الجنس مع الساقطات مقابل 1500 جنيه، حيث تم ضبطها بعد مداهمة شقتها فى المهندسين.

وكانت الإدارة العامة لمباحث الآداب عثرت على أجهزة لاب توب ومقاطع فيديو لسيدات أثناء ممارستهن الجنس مع الرجال، فضلاً عن مواقع إباحية تديرها المتهمة. وقالت المتهمة فى التحقيقات، إنها تدرس فى الفرقة الثالثة بكلية التجارة، وتُلقب بـ"الملكة شاهى"، وأشرفت على معظم المواقع الإباحية المعروفة على شبكات الإنترنت.



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