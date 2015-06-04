أخبار عاجلة

فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية -
فيديو| وكيل النقابة: المحامية صفعتني على وجهي لما قولتلها أنتي «ست مستفزة» -
«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

محامى "الملكة شاهى" للمحكمة: الصفحات الإباحية المنسوبة لموكلتى لا تخصها

Google+ Print
بدأت محكمة جنح العجوزة برئاسة المستشار محمد فتحى وحضور أحمد عبد الفتاح ممثل النيابة العامة وسكرتارية محمد عبد الحكيم، نظر محاكمة زينب عاطف الشهيرة بـ"الملكة شاهى" لاتهامها بإنشاء 80 موقعا إباحيا بالفيس بوك والإنترنت.

وطالب وائل سعيد محامى المتهمة أثناء مرافعته ببراءة موكلته استنادا على بطلان التحريات وعدم وجود حالة من حالات التلبس، حيث قال إن الصفحات الإباحية المنسوبة إليها لا تخصها من قريب أو بعيد ولا توجد أى صور شخصية تخصها.
>اليوم السابع -6 -2015

كان أحمد خطاب مدير نيابة العجوزة، برئاسة المستشار أحمد دبوس وإشراف المستشار أحمد البقلى المحامى العام لنيابات شمال الجيزة، أحال المتهمة بإدارة 80 موقعًا للأفلام الإباحية للمحاكمة العاجلة، جاء ذلك بعد أن أمر باسم أحمد وكيل أول النيابة، بحبس الطالبة التى تُلَقَّب بـ"الملكة شاهى"، 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة إدارة 80 موقعًا جنسيًا على الإنترنت، واستقطاب راغبى المتعة لممارسة الجنس مع الساقطات مقابل 1500 جنيه، حيث تم ضبطها بعد مداهمة شقتها فى المهندسين.

وكانت الإدارة العامة لمباحث الآداب عثرت على أجهزة لاب توب ومقاطع لسيدات أثناء ممارستهن الجنس مع الرجال، فضلاً عن مواقع إباحية تديرها المتهمة. وقالت المتهمة فى التحقيقات، إنها تدرس فى الفرقة الثالثة بكلية التجارة، وتُلقب بـ"الملكة شاهى"، وأشرفت على معظم المواقع الإباحية المعروفة على شبكات الإنترنت.

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن»

فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن»

بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية

بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية

فيديو| وكيل النقابة: المحامية صفعتني على وجهي لما قولتلها أنتي «ست مستفزة»

فيديو| وكيل النقابة: المحامية صفعتني على وجهي لما قولتلها أنتي «ست مستفزة»

فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة

فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة