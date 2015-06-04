انتقالات - المحمدي لـ في الجول: لا يوجد نادي مصري يمكنه دفع راتبي

نفى أحمد المحمدي جناح هال سيتي الإنجليزي أن يكون لديه رغبة في العودة إلى مصر في موسم الانتقالات المقبلة رغم هبوط فريقه لدوري الدرجة الثانية الإنجليزي في حواره مع FilGoal.com.

وسينشر FilGoal.com حوار المحمدي كاملا والذي تحدث فيه عن كثير من الأمور الجدلية التي تخص مستقبله وعن موسمه الماضي في الملاعب الإنجليزية.

وقال المحمدي في جزء من الحوار: " فكرة العودة إلى مصر مستحيلة. لن يقدر أي ناد على دفع راتبي في مصر وحتى إن استطاعوا لن أعود".

وأضاف "حتى لو حصلت على أكثر مما أحصل عليه الآن من فريق مصري فلن أعود .. أريد صنع تاريخ".

انتظروا حوار المحمدي كاملا مع FilGoal.com لاحقا.