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محامى "العادلى": حكم براءة موكلى من تهمة القتل والشروع فيه أصبح باتًا

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محامى "العادلى": حكم براءة موكلى من تهمة القتل والشروع فيه أصبح باتًا محامى "العادلى": حكم براءة موكلى من تهمة القتل والشروع فيه أصبح باتًا
قال محمد عبد الفتاح الجندى محامى حبيب العادلى، إن حكم محكمة النقض فى طعون النيابة العامة على براءة مبارك والعادلى يعد نقضا جزئيا للحكم، بمعنى أنه أصبح حكم البراءة بالنسبة لحبيب العادلى ومساعديه عن تهمة القتل والشروع فيه وعلاء وجمال مبارك عن تهمة الفساد المالى، بالإضافة إلى براءة مبارك من تهمة الفساد المالى حكما نهائيا وباتا لا يجوز الطعن عليه بأى شكل من الأشكال.

وأشار الجندى إلى أن نقض الحكم نقض جزئى لما وقع فيه الحكم السابق من خطأ تطبيق القانون بالنسبة للرئيس الأسبق مبارك عندما قضى بعدم جواز الدعوى الجنائية بالنسبه لسابقه صدور أمر ضمنى من النيابة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.

وأضاف الجندى أن محاكمة مبارك ستتم وفقا لهذا النقض الجزئى لتدارك الخطأ القانونى.


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