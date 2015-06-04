الزراعة: إحالة 21 ملفا بهيئة التعمير إلى النائب العام بتهمة التزوير

قال الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه أحال ملفات 21 عميلًا بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إلى النائب العام، لوجود اختلاف وتلاعب فى البيانات الخاصة بطلبات وضع اليد وتغيير اسم مقدم الطلب والمساحة والمنطقة المطلوب التعامل معها بتلك الملفات عما هو ثابت بقاعدة بيانات الهيئة.

وأوضح هلال، حسب بيان اليوم، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة المدير التنفيذى للهيئة لفحص كافة الملفات والطلبات والأوراق الخاصة بالمتعاملين معها، لكشف أى تلاعب أو تزوير، وذلك فى إطار خطة الوزارة لمكافحة الفساد والقضاء عليه، لافتًا إلى أن ذلك الأمر يجرى تطبيقه حاليًا بكافة القطاعات والهيئات التابعة للوزارة.

وقال وزير الزراعة إنه تم فحص تلك الملفات بمعرفة المختصين حيث تبين التلاعب فى بيانات الحاسب الآلى، واستبدال طلبات بعض العملاء بآخرين، وذلك بالقشط وتغيير بيانات الطلب الأصلى الذى يحمل الرقم والأختام بقاعدة البيانات، موضحاً أنه تلاحظ تغيير البيانات الحقيقية المسجلة على الحاسب الآلى ووضع البيانات الجديدة والمخالفة للحقيقة، مما أدى إلى منحهم الصفة القانونية لواضعى اليد دون وجه حق، معتبراً ذلك إضراراً عمدياً بالمال العام.

وتابع الوزير أن إجمالى المساحات التى تم التلاعب فى أوراقها بلغت 4383 فدانًا، فى مناطق سوهاج، والمنيا، والإسماعيلية وأسوان، وغرب الإسكندرية الصحراوى، وأن متوسط سعر الفدان يقدر بـ 50 ألف جنيه، حيث قدرت القيمة الإجمالية لهذه المساحات بحوالى 219 مليون و150 ألف جنيه.

وأكد هلال أنه لن يفلت فاسد من المسائلة والعقاب، وأنه سيتم محاسبة كافة المسئولين المتورطين فى شبهات فساد من شأنها الإضرار بمصالح المواطنين وإهدار حق الدولة، لافتاً أن حرب الوزارة ضد الفاسدين مستمرة ولن يستطيع أحد أن يوقفها إلا بعد عودة حق الدولة والقضاء على الفساد نهائياً.

وفى سياق متصل، أمر وزير الزراعة بإنهاء تكليف المهندس سامى السيد محمد محمود مدير إدارة خدمة المصدرين بالإسكندرية، والمهندس أسامة فؤاد عبدالقادر رئيس قسم الحجر الزراعى بأسوان والمهندس نصر السيد محمد مسئول الحجر الزراعى بمنفذ قسطل الحدودى، وإحالة مخالفاتهم إلى النيابة الإدارية، وذلك بسبب تقصيرهم وتقاعسهم عن أداء الأعمال المنوطة بهم وعدم تقديرهم للمواقف.

الجدير بالذكر أن الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة كان قد أمر أمس بإحالة كافة المسئولين بجمعيتى قنا المركزية والمشتركة إلى النائب العام، وذلك نتيجة عدد من المخالفات التى كشفت عنها تقارير لجان الفحص والمتابعة بالوزارة.

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