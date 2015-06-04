لتجنب الصداع فى نهار رمضان.. ابدأ بتغيير روتينك اليومى من الآن

ألم الرأس وتعكر المزاج وقلة التركيز، من أهم الأعراض التى تصاحبك فى نهار رمضان، وبالطبع السبب الرئيسى ورائها هو الامتناع عن تناول منتجات الكافيين، والتى اعتاد البعض أن يبدأ يومه بكوب من مشروباتها.

ويؤكد الدكتور خالد يوسف، أخصائى السمنة والنحافة، أنه لتجنب الإصابة بتلك الأعراض يجب أن يبدأ العمل عليه قبل حلول الشهر الكريم، بفترة كافية. وعلى الأشخاص الذين يمتلكون روتينا غذائيا يعتمد على تناول كميات كبيرة من القهوة والشاى والمشروبات الغازية، التى تحتوى على مادة الكافيين، عليهم أن يبدأوا من الآن فى اتباع نظام لتقليل الكميات المتناولة من تلك المشروبات بشكل تدريجى.

وينصح د. خالد بالبدء أولا فى تقليل عدد الأكواب بواقع كوب واحد كل ثلاثة أيام، إلى أن نصل لتناول كوب واحد منها يوميًا، ونبدأ بعدها فى تناول ذلك الكوب مرة واحدة كل يومين. وتلك الطريقة تعمل على جعل الجسم يعتاد على نقص مادة الكافيين بشكل تدريجى، مما يقلل إلى حد كبير الآثار الجانبية الناتجة عن ذلك النقص، كالصداع وتعكر المزاج أو قلة التركيز، وخاصة لدى هؤلاء الذين تمثل تلك المشروبات روتينا يوميا لديهم.